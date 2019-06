Saryusz-Wolski wrzuca zdjęcia porównujące Tuska i Hitlera. "Totalny upadek w jesieni życia"

Jacek Saryusz-Wolski został w ostatnich wyborach wybrany na kolejną kadencję w Parlamencie Europejskim. Jednak w poprzednich wyborach był kandydatem PO, a teraz - PiS. W czasie kadencji zmienił barwy, a nawet wystartował przeciwko Donaldowi Tuskowi jako kandydat na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Jednak Saryusz-Wolski i zgłaszający kandydaturę rząd Beaty Szydło przegrali głosowanie 27 do 1.

W piątek polityk udostępnił na Twitterze grafikę, którą zamieścił tam inny użytkownik. Jest na niej kilka zdjęć gestykulującego Adolfa Hitlera i porównane do nich zdjęcia Tuska, który wykonuje podobne gesty. "Zbyt podobne, by spać spokojnie" - napisał Saryusz-Wolski. Później usunął wpis, a w kolejnym atakował krytyków przytaczając słowa Donalda Tuska, który pytał, czy m.in. spór z Ukrainą i izolacja w UE to "strategia PiS czy plan Kremla". "I to jest dla totalnych OK, lajkują. Kali, Kalemu...) - napisał. Ten post także zniknął.

Wpis Jacka Saryusza-Wolskiego na Twitterze Fot. twitter.com/JSaryuszWolski

Wpisy europosła spotykały się z krytyką innych osób na Twitterze. "Jak jednym wpisem wykreślić się z grona ludzi cywilizowanych" - napisał dziennikarz Grzegorz Łaguna. "A tymczasem Jacek Saryusz-Wolski z obsesji na punkcie Tuska obniżył do zera loty w polityce" - napisał Kamil Waszkiewicz.

"Saryusz-Wolski wrzuca do sieci grafikę zestawiające D. Tuska z Hitlerem. Musi być dumny ze swojej inteligencji i mądrości... Totalny upadek obyczajów w jesieni życia" - skomentował poseł PO Marcin Kierwiński.

Saryusz-Wolski już wcześniej w kontrowersyjny sposób używał frazy "Zbyt podobne by spokojnie spać". W 2017 roku w taki sposób porównał zdjęcie, na którym Tusk przytula swojego psa, do zdjęcia Władimira Putina z psem. Po wyborach zamieścił mapę miejsc, gdzie stacjonowała armia radziecka w Polsce z sugestią, że tam więcej głosów zdobyła opozycja. W kwietniu porównał zdjęcie Parlamentu Europejskiego (do którego wybiera się na kolejną kadencję) do obrazu "Wieża Babel". "Zbyt podobne by..." - napisał.