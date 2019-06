Strażak umieścił na Facebooku homofobiczny komentarz. Został za niego usunięty z OSP

Wpis Marcina J. pojawił się na Facebooku 4 czerwca. Konto mężczyzny zostało usunięte, jednak to, co napisał były już strażak, odnotowały lokalne media, m.in. "Gazeta Krakowska", a sam komentarz można odnaleźć w internecie.

"Jak tak czytam wypowiedzi pedałów to zaczynam tęsknić za Hitlerem... Kur** jakie związki co wy pie******** ... zapraszam do mnie w okolice zobaczycie jak pięknie są tutaj traktowani pedały i uwierzyć że ja ich jeszcze z pożaru mam wyciągać..." - napisał Marcin J. (pisownia oryginalna).

Zareagował Zarząd OSP w Brzezince

Homofobiczny komentarz dostrzegli przełożeni mężczyzny. Już następnego dnia podjęli decyzję o usunięciu go z szeregów OSP ze względu na to, że treść wpisu była sprzeczna z działalnością statutową OSP Brzezinka.

"Nasza działalność jest bezstronna, apolityczna. Jesteśmy po to, aby służyć każdemu człowiekowi, który nas potrzebuje, bez względu na jego poglądy, przekonania, przynależność rasową, wyznanie i orientację seksualną. Kierujemy się uniwersalnymi i humanistycznymi zasadami" - zaznaczył Zarząd OSP w Brzezince.