Nauczyciele z Piotrkowa upili się na szkolnej wycieczce. Pod opieką mieli 30 uczniów

Sprawę opisuje "Express Ilustrowany". Wycieczka zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 10 w Piotrkowie odbyła się w połowie maja. Dzieci w wieku od 13 do 16 roku życia wraz z czworgiem nauczycieli pojechała do górskiej miejscowości Andrzejówka nad Popradem. W jej trakcie dwóch nauczycieli spożywało alkohol. Jak opisuje portal, zakończyło się to dwukrotną interwencją policji.

Nauczyciele z Piotrkowa upili się na wycieczce

- W nocy 16 maja, po otrzymanych zgłoszeniach, policjanci z Komisariatu Policji w Muszynie i Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju podjęli interwencje i sprawdzili trzeźwość kierownika i opiekunów wycieczki na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych w gminie Muszyna - mówi portalowi asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak z policji w Nowym Sączu. - Jedna z nietrzeźwych osób miała około 1,5 promila alkoholu w organizmie, druga ponad pół promila - dodaje.

Na miejsce pojechała dyrektor placówki, zadanie pilnowania uczniów przekazano innym nauczycielom. Postępowanie pod kątem podejmowania czynności służbowych po spożyciu alkoholu bada policja. Sprawą zajmuje się też rzecznik dyscyplinarny w Łodzi. Po zebraniu materiałów komisja może zdecydować o ukaraniu nauczycieli naganą, zwolnieniem z pracy, zakazem pracy w zawodzie przez trzy lata, a także wydaleniem z zawodu.