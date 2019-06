Ciało poszukiwanego mężczyzny znalezione w Brzeźnicy nie miało głowy

pan.szklanka godzin temu Oceniono 6 razy 4

Zak豉danie morderstwa mo瞠 niekorzystnie p造n望 na statystyk wykrywalno軼i. No chyba, 瞠 si znajdzie morderc, w dodatku tego w豉軼iwego, a nie tylko tego co si przyzna w podejrzanych okoliczno軼iach. To nie takie proste.

Mo積a oczywi軼ie na ka盥y taki niewykryty przypadek aresztowa 9 student闚 z marihuan i b璠zie wykrywalno嗆 90%. Gdyby w okolicy zgin掖 rower, to nale篡 aresztowa 18 student闚.

Najrozs康niej jednak dekapitacj uzna za pr鏏 samob鎩cz, ewentualnie dzia豉lno嗆 dzik闚 pos逝guj帷ych si narz璠ziami mechanicznymi.