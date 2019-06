chi-neng 13 minut temu Oceniono 5 razy 5

No przecież IM SIĘ TO NALEŻAŁO !



2019 ROK



1. Prąd - Prognozowana podwyżka: o 15%

2. Gaz - Prognozowana podwyżka: o 3-4%

3. Warzywniaka - Prognozowana podwyżka: o 10%

4. Paliwo - Prognozowana podwyżka: o 2-3%

5. Masła - Prognozowana podwyżka: o 20%

6. Pieczywo - Prognozowana podwyżka: o 10-20%

7. Ceny drobiu - Prognozowana podwyżka: o 10%

8. Kara za brak OC (= posiadanie nieubezpieczonego samochodu) - Prognozowana podwyżka: 300 zł

9. Papier toaletowy - Prognozowana podwyżka: nawet o 30%

10. Piwo - Prognozowana podwyżka: możliwy nawet dwukrotny wzrost ceny

11. Płynu do e-papierosów - Prognozowana podwyżka: doliczenie akcyzy w wysokości 50 gr/1 ml

12. Ziemniaki - Prognozowana podwyżka: 50% w stosunku do sezonu 2017/2018.

13. Wywóz śmieci - Prognozowana podwyżka: nawet 4 razy wyższy koszt wywozu



• cebula - 4,50 zł/kg

• cytryny - 8 zł/kg

• kapusta czerwona - 7 zł/kg

• kapusta stara biała - 6,00 zł/kg

• mały chlebek - 5 zł/ kg

• masło - 6,99 zł/200

• pietruszka korzeń - 19,90 zł /kg

• ziemniaki - 3 zł/kg