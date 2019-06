Gorzów Wielkopolski. Ulewy, zalane samochody, ponad metr wody na ulicach

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Bartłomiej Mądry informował telewizję TVN24, że najwięcej podtopień odnotowano w miejscach położonych niżej, gdzie podczas ulew zawsze zbiera się dużo wody. Podtopione zostały m.in. ulice Jagiełły, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Drzymały, Górczyńska, Czereśniowa i Walczaka. Woda wdarła się także do Szkoły Podstawowej nr 21 na ul. Taczaka oraz Szkoły Podstawowej nr 1 przy przy ul. Dąbrowskiego. W ciągu zaledwie dwóch godzin mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego wzywali straż 120 razy - pisze Wirtualna Polska.

Intensywne opady deszczu w Gorzowie Wielkopolskim. Wielka woda na ulicach miasta

Ulewa nad Gorzowem Wielkopolskim rozpoczęła się wczoraj około godziny 19:00. Mieszkańcy miasta i lokalne media relacjonowały jej przebieg i pokazywali skutki intensywnego deszczu w mediach społecznościowych.

Pogoda. Ulewy, burze i gradobicie. IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami atmosferycznymi

Meteorolodzy nie mają dla nas dobrych wieści. Ulewy podobne do tej, która przeszła przez Gorzów Wielkopolski, mogą zdarzyć się dziś także w innych miastach. Burzowy front powoli przesuwa się na wschód, ale silne burze mogą wystąpić dziś także na zachodzie. Tam opady deszczu mogą dochodzić do 40 mm, a miejscami nawet do 50 mm. IMGW prognozuje także burze z gradem, które mogą wystąpić we wschodniej części kraju.