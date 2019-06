- Wygrzebałem z głębi archiwów piosenkę zdecydowanie o postaci historycznej. Zresztą trudno mówić o jednej postaci, zaraz wszystko się wyjaśni. I wybrałem zadowolony z tego, że mam taki nietypowy pomysł. Potem się jednak zaniepokoiłem, czy państwo nie będą mieli skojarzenia z naszym premierem, który, przebrany za dżentelmena, potraktował próbującą go przywitać panią tak, jak widzieliśmy - powiedział Wojciech Mann, zapowiadając utwór "Neanderthal Man" zespołu Hotlegs, w audycji "W tonacji Trójki" 4 czerwca.

Popularny dziennikarz muzyczny odniósł się w ten sposób do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która chciała przywitać premiera Mateusza Morawieckiego w Gdańsku.

Mann przed komisją etyki

Sprawą zajął się zarząd Polskiego Radia. "W związku z wypowiedzią redaktora Wojciecha Manna 4 czerwca 2019 r. w audycji "W tonacji Trójki" na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia, która wzbudziła kontrowersje wśród wielu słuchaczy, Zarząd Polskiego Radia S.A. skierował tę sprawę do Komisji Etyki Polskiego Radia, która oceni, czy narusza ona standardy etyczne obowiązujące w Polskim Radiu S.A." - napisano w oficjalnym komunikacie.

Wojciech Mann nie komentuje sprawy. - Nie chcę tego komentować, po prostu spokojnie poczekam na rozwój wydarzeń - powiedział w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

To nie pierwszy raz, kiedy Wojciech Mann naraża się zarządowi Polskiego Radia. W listopadzie 2017 roku, po odejściu z Trójki Roberta Kantereita, Artura Andrusa i innych dziennikarzy powiedział: - Coraz smutniej na Myśliwieckiej, koledzy zmuszeni do odejścia z Trójki. Słuchacze piszą, żebyśmy się nie poddawali, ale nie wiem, jak to będzie. Miesiąc wcześniej w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” stwierdził, że „gdyby wtedy, na początku lat 90., ktoś mu powiedział, że wdepniemy w taką Polskę, jaką mamy obecnie, nie uwierzyłby”. Z kolei w wywiadzie dla Dziennik.pl, również w 2017 r., powiedział, że dziennikarze mediów publicznych zaczęli się "autocenzurować".

"Neanderthal Man"

„Neanderthal Man” to piosenka angielskiego zespołu Hotlegs. Piosenka, początkowo stworzona tylko jako ćwiczenie studyjne do testowania dźwięków perkusyjnych na nowym sprzęcie nagraniowym, sprzedała się w ponad dwóch milionach egzemplarzy i dotarła na drugie miejsce w Wielkiej Brytanii i nr 22 w USA. Zajęła pierwszą pozycję na listach przebojów we Włoszech i Niemczech i czołowe pozycje w Australii, Kanadzie, Francji, Irlandii i Japonii.

Piosenka ma bardzo prosty tekst: "I'm a neanderthal man. You're a neanderthal girl. Let's make neanderthal love in this neanderthal world" - śpiewają w kółko angielscy muzycy.