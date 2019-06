Wybuch gazu w Kędzierzynie-Koźlu. Trwa akcja ratownicza, strażacy wciąż szukają ludzi pod gruzami

Do wybuchu w kamienicy na ulicy Czerwińskiego w Kędzierzynie-Koźlu doszło w środę około godziny 19:00. Prawdopodobnie wybuchła tam instalacja gazowa lub butla z gazem. Na miejscu zdarzenia pracowało 80 strażaków. Pożar udało się ugasić o godzinie 3:00.

Strażacy będą szukać zaginionych osób. W akcji weźmie udział pies tropiący

Kom. Magdalena Nakoneczna z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu przekazała w rozmowie z Gazeta.pl, że z miejsca zdarzenia i okolicy ewakuowano w sumie 11 osób, a dwie trafiły do szpitala. Osoby mieszkające w kamienicy, w której doszło do wybuchu, przekazały służbom informację, że w środku budynku mogą znajdować się jeszcze dwie osoby. Po tym, jak zakończono akcję gaśniczą, strażacy chcieli wejść do środka budynku wraz z psem tropiącym, aby szukać zaginionych. Okazało się jednak, że konstrukcja budynku jest uszkodzona, więc przed rozpoczęciem poszukiwań trzeba było go zabezpieczyć - pisze RMF FM.

Wojewoda opolski Adrian Czubak poinformował, że 7 czerwca rano rozpocznie się szacowanie strat i opracowanie planu pomocy poszkodowanym. W działaniach tych będą brały udział także władze miasta Kędzierzyn-Koźle - informuje nto.pl. Do akcji mają przystąpić także służby nadzoru budowlanego. Zdecydują one, czy kamienica, w której doszło do wybuchu nadaje się do remontu, czy trzeba będzie ją rozebrać.