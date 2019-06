Pod Wrocławiem powstanie okno życia dla zwierząt. "Super pomysł! Ma Pani wielkie serce"

Lato to czas, kiedy ludzie najczęściej podejmują decyzje, że nie chcą lub nie są w stanie zajmować się swoimi zwierzętami. Zamiast oddać je do schroniska lub znaleźć im nowy dom, idą po linii najmniejszego oporu - porzucają psy i koty np. w lesie. Katarzyna Chruściel już od jakiegoś czasu zajmuje się porzuconymi czworonogami, teraz poszła krok dalej.

REKLAMA

Okno życia dla zwierząt pod Wrocławiem

Na Facebooku pani Katarzyny pojawił się post, w którym kobieta poinformowała, że otwiera przed swoim domem pod Wrocławiem "okno życie dla zwierząt". "Jeśli chcesz wywieźć psa do lasu lub go zabić, przywieź go do mnie. Bezimiennie. (...) Nie posiadam kamer. Zostaniesz niezidentyfikowany. A pies dostanie drugie życie" - napisała Katarzyna Chruściel.

Przed domem kobiety wystawiona zostanie klatka kenelowa, w której będzie może zostawić psa, kota lub inne zwierzę. Okno życia dla zwierząt zostanie otwarta 7 czerwca 2019 w miejscowości Miłocice przy ul. Głównej 19.

Chruściel tłumaczy w rozmowie z wrocławską "Wyborczą", że psy zawsze były w jej życiu ważne i pomimo że czasem spotykało ją coś bardzo złego, mogła na nie liczyć. Teraz chce się im odwdzięczyć. Opowiada, że mieszka w okolicy lasu i cały czas natyka się tam na porzucone zwierzęta, którymi się opiekuje, a później znajduje dla nich dom. Dodaje, że dzięki oknu życia będzie jej łatwiej, bo nie będzie musiała oswajać straumatyzowanego zwierzęcia. Jej życie jest pełne zwierząt - ma siedem psów, 15 kotów i kucyka, którego również uratowała przed śmiercią. - Daję sobie radę, a do dodatkowych psów znajdę w razie czego jakiegoś pomagiera na wsi - zapewnia.

Post pani Katarzyny od początku miesiąca został udostępniony już ponad 21 tysięcy razy. Osoby, które go zobaczyły są zachwycone jej pomysłem. "Musi być Pani cudownym człowiekiem", "Brawo", "Super pomysł! Ma Pani wielkie serce" - piszą ludzie.