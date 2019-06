Rzeszów. Ksiądz Paweł T. skazany za molestowanie małoletnich. Prawomocnie

Jak podaje "Rzeszów News" wyrok jest prawomocny, a sąd drugiej instancji zmienił tylko konstrukcję prawną przestępstw. Wyrok Sądu Rejonowego został zaskarżony przez obrońcę 53-letniego księdza oraz prokuratora, który domagał się usunięcia jednostkowych kar. Wcześniej sąd wymierzył oskarżonemu karę po 10 miesięcy więzienia za każde z przestępstw i wymierzył mu łączną karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia.

Ksiądz Paweł T. z Rzeszowa skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia za molestowanie małoletnich

Sąd Okręgowy pozostawił więc tylko łączną karę, nie zmieniając jej wysokości. Chociaż proces toczył się z wyłączeniem jawności, to wiadomo, że wymierzona kara jest surowsza od tej, której domagał się prokurator. Dodatkowo sąd utrzymał 15-letni zakaz działalności edukacyjnej i wychowawczej związanej z dziećmi.

Ksiądz Paweł T. został skazany za molestowanie trzech chłopców w wieku gimnazjalnym. Do przestępstw dochodziło w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie, gdzie nastolatkowie uczęszczali na rekolekcje. Duchowny miał nocą przychodzić do pokojów chłopców i dotykać ich miejsc intymnych. Nie jest to jedyna sprawa prowadzona przeciwko temu duchownemu. Paweł T. czeka też na wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku. W 2017 roku ksiądz miał doprowadzić 23-letniego mężczyznę do poddania się czynności seksualnej.

Sprawą Pawła T. zajmie się teraz sąd kościelny, który wznowi proces kanoniczny. Ksiądz obecnie przebywa w domu księży emerytów i nie pełni żadnych funkcji kościelnych.