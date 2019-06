Biała Podlaska. Dostali 10 butelek za bramę weselną i poszli świętować. Rekordzista miał 8 promili

Jak podaje "Dziennik Wschodni" nieprzytomni mężczyźni w wieku od 30 do 42 lat zostali w sobotę przewiezieni do szpitala w Białej Podlaskiej. Wezwani do placówki funkcjonariusze policji ustalili, że czterej mężczyźni wcześniej zorganizowali tzw. bramę weselną dla znajomej pary.

REKLAMA

Białą Podlaska. Dostali 10 butelek wódki w ramach bramy weselnej, skończyli w szpitalu

W zamian za przejazd młoda para musiała się "wykupić", jednak mężczyźni zgodzili się puścić samochody o ile otrzymają w zamian alkohol. Nowożeńcy wręczyli więc organizatorom bramy dziesięć półlitrowych butelek wódki.

Mężczyźni od razu zaczęli świętować. W krótkim czasie spożyli tak dużą ilość alkoholu, że wszyscy stracili przytomność. Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Po przeprowadzonych w szpitalu badaniach okazało się, że każdy z nich ma ponad 4 promile alkoholu. Rekordzistą okazał się 30-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej, u którego stężenie alkoholu w organizmie wyniosło aż 8 promili.