Łódź. Sprawa morderstwa Pauliny D. Mamuka K. usłyszał zarzut dokonania brutalnego zabójstwa

40-letni Gruzin Mamuka K. jest podejrzany o zabicie Pauliny D., mieszkanki Łodzi. Ciało kobiety odnaleziono 26 października w okolicy Stawów Jana w Łodzi - było zawinięte w folię i spakowane w torbę. Prawdopodobnie kobieta zginęła od ciosów zadanych w szyję nożem. Na ciele, poza ranami kłutymi, zostały stwierdzone ślady pobicia. Za Mamukiem K. wystawiono list gończy, a w listopadzie 2018 roku zatrzymano go na Ukrainie.

REKLAMA

Mamuk K. jeszcze przed ekstradycją do Polski, 3 czerwca, próbował popełnić samobójstwo - w pewnym momencie wyciągnął ostre narzędzie i ranił się w brzuch. Ostatecznie trafił jednak do Polski 4 czerwca. Przetransportowano go do Łodzi pod eskortą policji i antyterrorystów. Od tego czasu przebywał w łódzkim areszcie.

Zabójstwo Pauliny D. z Łodzi. Mamuka K. z zarzutem brutalnego zabójstwa

W czwartek 6 czerwca mężczyzna został przyprowadzony do Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie. Jak informuje "Dziennik Łódzki", 40-letniemu Mamuce K. przedstawiono zarzut brutalnego zabójstwa (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem), za co grozi mu od 12 lat więzienia do dożywocia.

Obecnie trwa jego przesłuchanie przez śledczych.