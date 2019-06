Tatry. Pomazane skały w drodze na Giewont. Autor zdjęć: "Tydzień temu napisów nie było"

g.lesio 29 minut temu Oceniono 3 razy 3

Powinno się górną granicę kary grzywny zwiększyć np do 5000 i nagłośnić ile złapani zapłacili to może by się wtedy ci "pisarze" się by może zastanowili.

A malowanie na wszystkim jest widać stare jak wynalezienie pisma - w Pompejach odkryto setki bazgrołów na ścianach a na piramidach są napisy od rzymskich zwiedzających a to wtedy taki musiał się napracować bo potrzebował do wykonania majzla i młotka.