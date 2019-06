Prognoza pogody na tydzień [10-16 czerwca]. Kolejny tydzień z upałami: miejscami nawet 33 stopnie

W kolejnym tygodniu czerwca musimy liczyć się z upałami, które miejscami mogą znacznie przekroczyć 30 stopni. Będą pojawiać się także burze zwłaszcza w środę, czwartek i piątek.

REKLAMA

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Słoneczny i bardzo ciepły początek tygodnia

W poniedziałek prognozowane jest niewielkie zachmurzenie na północy i zachodzie kraju. W pozostałych regionach przewidywane są większe rozpogodzenia. Tego dnia deszcz może padać w Poznaniu, Lublinie i Kielcach, a dodatkowo burze zapowiadane są w województwach opolskim, łódzkim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Podobna pogoda czeka nas we wtorek: w większości kraju meteorolodzy przewidują prawie bezchmurne niebo. Niewielkie opady deszczu pojawią się tylko na Pomorzu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W poniedziałek najniższą temperaturę pokażą termometry w Olsztynie i Zakopanem gdzie będzie około 23 stopni. Najcieplej będzie w Lublinie: tam nawet 28 stopni. Jeszcze wyższe temperatury zapowiadane są następnego dnia: na północnym-zachodzie kraju temperatura wyniesie 25 stopnie, a w Warszawie 32 stopnie. W pozostałych regionach od 27 do 30 stopni.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. W tych dniach w niemal całej Polsce należy spodziewać się silnych burz

Kolejne dni będą bardzo upalne. W środę w całym kraju zapowiadane są temperatury od 29 stopni w województwach małopolskim i podkarpackim do nawet 33 stopni w województwie łódzkim. Następnego dnia termometry pokażą od 27 do 31 stopni. W piątek z kolei na zachodzie lekki spadek temperatury do około 23-25 stopni, na wschodzie jednak termometry będą pokazywać nadal 30 stopni. W tych dniach pogodę zdominują burze z intensywnymi opadami deszczu. W środę burzowy front przejdzie przez zachodnią i południową Polskę - brak burz zapowiadany jest jedynie w województwach lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Następnego dnia burze prognozowane są w zachodniej, centralnej i północnej Polsce. Najsilniejszych wyładowań oraz opadu deszczu należy spodziewać się w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W piątek burze będą pojawiały się już od samego rana. Po godzinie 13 burze zdominują pogodę w całej Polsce. Według wstępnych prognoz silne komórki burzowe pojawią się w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Bydgoszczy i Grudziądza. Pod wieczór najsilniejsze burze prognozowane są dla Pomorza i Kujaw.

Prognoza pogody na weekend. Po burzowej pogodzie weekend zapowiada się z bardziej stabilną pogodą

Po silnych burzach przyjdzie czas na pewną stabilizację w pogodzie. W weekend w całym kraju termometry pokażą od 23 do 25 stopni. W sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu kraju możliwe będą niewielkie opady deszczu. W niedzielę deszcz zapowiadany jest jedynie w województwie dolnośląskim. W pozostałych regionach dużo słońca i rozpogodzenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.