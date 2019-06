Wjechał samochodem w bramę Pałacu Prezydenckiego. Jedyna kara jaką poniesie, to utrata prawa jazdy

chi-neng pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

Zwracam sie do WOLNYCH mediow, POSLOW OPOZYCJI a szczegolnie do pana Brejzy, bo mam zaufanie, ze tej sprawy 'nie popusci', z pytaniem:



Czy wiecie jak skonczyla sie historia JEDYNEGO CZLOWIEKA W POLSCE Z KURAZEM, ktory WYKRZYCZAL PRAWDE O AFERZE SMOLENSKIEJ PROSTO W TWARZ "WUJKA JARKA" I JEGO BANDY SMOLENSKIEJ Z POMNIKA BRATA , NIEMOTY EX- PREZYDENTA?

Czy moglibyscie podac wiadomosc, czy zyje i czy nie zostal porazony smiertelnie paralizatorem?

Czy jest na wolnosci czy czeka na ulaskawienie pajaca z palaca?