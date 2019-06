Brat posłanki PiS fałszował faktury i wyłudzał VAT. Przed polską prokuraturą uciekł do Niemiec

Jak podaje "Dziennik Wschodni", Łukasz B. miał zostać zatrzymany już przed kilkoma miesiącami, jednak udało mu się uciec przed polską policją. W lutym wydano za nim list gończy, a następnie wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania. W końcu mężczyzna został zatrzymany przez niemieckich mundurowych.

Chciał azylu w Niemczech

Prokuratura Okręgowa w Lublinie zwróciła się do strony niemieckiej o przekazanie Łukasza B. Jak ustalił nieoficjalnie "Dziennik Wschodni" mężczyzna miał poprosić o azyl, poddając w wątpliwość bezstronność polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Łukaszowi B. postawiono osiem zarzutów dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz oszustw. Chodzi przede wszystkim o fałszowanie faktur i wyłudzanie na ich podstawie podatku VAT. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna wyłudził przynajmniej kilkaset tysięcy złotych. Łukasz B. przeprowadzał oszustwa w różnych branżach, od budownictwa po prawa autorskie. Jego przestępcza działalność trwała prawdopodobnie od 2013 do 2018 roku.

Polityczna kariera oszusta

To nie pierwszy konflikt Łukasza B. z wymiarem sprawiedliwości. W 2014 roku mężczyzna był radnym powiatowym PiS w Biłgoraju. Przed drugą turą wyborów samorządowych w liście otwartym do mieszkańców odradzał głosowanie na Andrzeja Szarlipa, innego członka PiS.

"Znam Andrzeja Szarlipa kilka lat i ostrzegam - nie można takich ludzi dopuścić na jakiekolwiek stanowisko, bo boję się, że gdyby był Hitlerem, to pewnie żadnemu Żydowi by nie przepuścił, a jakby ktoś kiedyś zatrzymał Hitlera, to ile ludzkich żyć by uratował. Hitler naszych czasów, który zrujnowałby każdego człowieka i ma ludzi za nic" - pisał Łukasz B. w liście, w wyniku czego został skazany za zniesławienie i tysiąc złotych grzywny.

"Wierzę, że okaże się niewinny"

Do zatrzymania Łukasza B. odniosła się jego siostra, obecnie posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

- Każdy obywatel korzysta z domniemania niewinności, także w tym przypadku nie powinno być inaczej - powiedziała kobieta w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim". - Wierzę, że w wyniku dalszego postępowania Łukasz okaże się niewinny. Zaznaczam, że prowadzi on całkowicie odrębną i niezależną działalność, zarówno polityczną, jak i gospodarczą - dodała.