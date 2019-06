Ruda Różanecka na Podkarpaciu. 14-latek postrzelił 13-latka z pistoletu pneumatycznego

Polak pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

A skąd 14 latek miał pieniądze na broń z internetu pewnie tatuś i mamusia zapracowani w pogoni za zyskiem nie mają czasu zajmować się synalkiem chcesz 1000zl no to masz kup sobie coś teraz to oni za synalka powinni iść do więzienia