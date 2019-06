Ciało w centrum Siemianowic Ślaskich. List gończy za Markiem Gieraczem. "Jest niebezpieczny"

Policja opublikowała list gończy za Markiem Gieraczem, podejrzanym o zabójstwo mężczyzny, którego ciało odkopano z nieużytków w centrum Siemianowic Śląskich. Już ze wstępnych oględzin wynikało, że doszło do zabójstwa. Gieracz ma 55 lat, ok. 175 cm wzrostu, waży od 75 do 80 kg. Znakiem charakterystycznym mogą być liczne tatuaże na lewym i prawym ramieniu, prawym przedramieniu, nadgarstku lewym, podudziu prawym, lewym palcu. Mężczyzna nie posiada stałego miejsca zamieszkania, jak informuje policja, może poruszać się komunikacją miejską i "posiadać niebezpieczny przedmiot".

Zwłoki w centrum Siemianowic Śląskich. Policja poszukuje podejrzanego

W środę w Siemianowicach Śląskich miała miejsce policyjna obława. Na razie, mimo współpracy policjantów z kilku jednostek ze strażą pożarną oraz mimo wykorzystania podczas obławy psów tropiących i dronów nie udało się złapać 55-latka. Mieszkaniec Siemianowic najprawdopodobniej opuścił miejsce zamieszkania i się ukrył. Sąd zaocznie postanowił o jego aresztowaniu. " Mężczyzna ten jest niebezpieczny, może posiadać przy sobie niebezpieczne narzędzie. Był on już notowany za poważne przestępstwa, jak również odbywał kary w więzieniu" - przestrzegają policjanci.

Siemianowicka policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie ukrywa się podejrzany (pod numerami telefonu 35 96 255 lub 35 96 201). "Każda informacja będzie szczegółowo sprawdzana, a osobie przekazującej gwarantujemy anonimowość" - zapewniają funkcjonariusze.