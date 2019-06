Eliza Michalik odchodzi z Superstacji. Powodem jest zmiana strategii kanału

marc.pl godzinę temu Oceniono 54 razy 52

Właściciel Polsat Solorz zaczął porozumiewawczo mrugać okiem do PiS i stąd takie zmiany - szefową działu informacji awansowano Gawryluk a ona jest znana ze swoich sympatii do PiS. Teraz pani Gawryluk ustawia po swojemu profil polityczny Polsat. Redaktora Gugałę odstawiono do kąta gdyż nie pasuje do obecnej linii politycznej tej stacji.