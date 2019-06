IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzech województwach. Gdzie będą burze?

jrk57 godzinę temu Oceniono 7 razy 7

Wycinanie lasów w pień to osuszanie terenów (niszczony jest na stulecia las poziomu zero i 1). Stąd prosta droga do stepu. Ciekawotką jest fakt, że duże deszcze padają nad terenami wilgotnym, jeziorami etc. Tych terenów las już nie ma. Nie ma mchu, paproci etc.

