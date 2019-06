Z powodu upałów w Zielonej Górze skrócono lekcje. Czy szkoła może zmienić godziny zajęć?

co.ty.powiesz 2 godziny temu Oceniono 10 razy 6

Co to za francuskie pieski chodzą teraz do szkoły? 30 stopni i szkoły będą zamykać? Przecież to najnormalniejsza temperatura w lecie? Ale nie, dzieciątko mogłoby się spocić, a nie ma pod ręką coca coli z lodem i mogłoby umrzeć. To może jednak zaprosić śniadych inżynierów, by przybyli do Polski i zastąpili tę degenarację?