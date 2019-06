Pogoda. Upały zadomowiły się w Polsce. W kolejnym tygodniu czeka nas prawdziwe piekło

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dziś ostrzeżenia I stopnia przed upałem, burzami, a także burzami z gradem. Najgoręcej będzie na zachodzie kraju - w województwach zachodniopomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim temperatura maksymalna wzrośnie do 30-32 stopni. Ciepło będzie także w pozostałych regionach. Na południu i w centrum kraju temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 27 stopni, na wschodzie nawet do 29, z kolei w miejscowościach podgórskich - do 24 stopni.

REKLAMA

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Oprócz upałów niebezpieczeństwo stanowić będą burze

Niebezpieczne burze mogą wystąpić dziś w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz śląskim, z kolei burze z gradem prognozuje się dla województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jedynymi województwami, w których nie obowiązują dziś żadne ostrzeżenia meteorologiczne, to województwa dolnośląskie, opolskie oraz łódzkie.

Upały w Polsce. W następnym tygodniu będzie gorąco jak w piekle

Meteorolodzy przewidują, że wysokie wartości, które zobaczymy dziś na naszych termometrach, to dopiero początek fali upałów w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym tygodniu najchłodniej będzie w niedzielę - wówczas na termometrach zobaczymy od 19 stopni w Zakopanem do 24 stopni w Zielonej Górze. Początek kolejnego tygodnia to jednak kolejne uderzenie gorąca. Najcieplej będzie w środę 12 czerwca. Tego dnia termometry w Berlinie wskażą nawet 37 stopni, a na zachodzie Polski zaledwie o jeden lub dwa stopnie mniej.