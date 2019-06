Kurski tłumaczy się z grafiki w programie Rachonia. "Prowokacja i 'fan' kosztem nadawcy"

Prezes TVP Jacek Kurski w obszernej odpowiedzi na interpelację posła Grzegorza Furgo odniósł się do sprawy grafiki, pokazanej w programie TVP Info "Minęła 20" w listopadzie.

REKLAMA

Na antenie rozmawiano o rosyjskim ataku na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej. W tle pokazano grafikę z hasłem "Achtung Russia!" stylizowanym na typografię wykorzystywaną przez SS i twarzą Władimira Putina na skrzyżowanych kościach. Sprawa wywołała oburzenie Rosji. Tamtejsze MSZ wezwało polskiego ambasadora, a polskiemu ministerstwu Rosjanie przekazali pismo z uwagami do TVP.

Prezes telewizji w piśmie broni prawa dziennikarzy do komentowania tematów i podkreśla, że sama grafika pojawiała się w wielu miejscach i innych mediach. Jednak ostatecznie krytykuje Rachonia za brak "odpowiedzialności" i prowokacyjny charakter, za co prowadzący został ukarany.

Jacek Kurski: Dziennikarz jest uprawniony do komentarza

Kurski zapewnia, że to wydanie "Minęła 20" zostało poddane "dokładnej analizie". Zaznaczył, że tematem było "bardzo ważne wydarzenie", jak określił atak na ukraińskie jednostki. Powołując się m.in. na "Gazetę Wyborczą" pisze o reakcjach władz Polski i Ukrainy na atak w ciśnienie Kerczeńskiej. Dalej przechodzi do samej grafiki. Pisze, że autorem jest "Wojciech Korkuć należy do najbardziej znanych ilustratorów i projektantów graficznych w Polsce", a plakat powstał "po agresji Rosji na Krym". Kurski wymienia osiągnięcia plakacisty i wspomina, że grafika "„Achtung Russia!" była pokazywana "w mediach zagranicznych, w tym rosyjskich i ukraińskich".

"Pokazanie jej w studiu w intencji wydawcy i prowadzącego należy uznać za formę komentarza graficznego tematu audycji (...) do którego dziennikarz jest w pełni uprawniony"

- napisał szef TVP. Dalej wymienia, że taka forma komentarza może mieścić się w ramach satyry i w granicach swobody wypowiedzi.

"Grafika, która zaprezentowana została w programie 'Minęła dwudziesta' jest artystyczną wizją i głosem w dyskusji na temat wielokrotnego łamania prawa międzynarodowego zarówno poprzez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie"

- czytamy w odpowiedzi Kurskiego.

"Brak odpowiedzialności" Rachonia

Jednak w dalszej części prezes TVP przechodzi do krytyki wykorzystania takiej grafiki w programie. Jak pisze, da się to "wytłumaczyć wspartym orzecznictwem i komentarzami imperatywem swobody wypowiedzi", jednak "nie wytrzymuje on krytyki z nieco innej strony (...), a mianowicie z punktu widzenia etyki odpowiedzialności, a raczej jej braku oraz braku rozpoznania możliwych skutków odbioru tego plakatu." Dalej pisze:

Uznałem, iż autorzy programu eksponując plakat jako dominantę obrazu w studiu przez cały czas trwania Minęła 20 - wykazali się brakiem wyobraźni i empatii historycznej. Prezentowanie przez blisko godzinę trwania programu grafiki Wojciecha Korkucia mogło prowadzić mniej wyrobionych widzów do przekonania, iż Rosjanie utożsamiają się z ideologią faszystowską. Jak bardzo byśmy nie byli krytyczni a nawet wrodzy imperialnej polityce Putina to jednak takie uproszczenie wobec narodu, który w wojnie z hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej stracił 25 mln istnień własnych obywateli może ranić poczucie bólu po tej utracie, urągać pamięci historycznej i jest nie do przyjęcia.

Jako kolejny z zarzutów wymienia fakt, że TVP "stała się przedmiotem niepotrzebnych wymian not dyplomatycznych pomiędzy Federacją Rosyjską i Rzeczpospolitą Polską".

Prezes TVP zapewnia, że zawsze będzie bronił swoich dziennikarzy, ale "nie będzie tolerować dezynwoltury prowokacji i swoistego „fanu" kosztem interesów publicznego nadawcy". Podkreśla też, że gdy Polska sama jest "fałszywie przedstawiana" jako odpowiedzialna za zbrodnie nazistowskich Niemiec, nie możemy "sami fałszywie oskarżać". W związku z tym Rachoń oraz wydawca programu zostali odsunięci od prowadzenia "Minęła 20" na miesiąc i ukarani obniżeniem honorarium o połowę. Zdecydował o tym dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a Kurski przyjął decyzję "z aprobatą" i uznaje sprawę za zamkniętą".