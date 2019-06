Prezes Światowego Związku AK o odznaczeniu Klepackiej: Czy oni są jakąś cywilbandą? Powinni przeprosić

omennemo pół godziny temu Oceniono 10 razy 10

Co w tym dziwnego? Skoro Kaczyński ur. w 1949 został odznaczony Krzyżem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość za działalność niepodległościową w latach 1945 - 1954 (ukończył działalność mając 5 lat) to dlaczego ta panienka nie może zostać kombatantem. W rodzinie Prezesa działy się jeszcze dziwniejsze rzeczy. Nic to jeszcze że Prezes przefrunął z 9 do 11 klasy liceum (w 10 miał na koniec 3 dwóje, w tym z j.polskiego) ale zdarzają się tam przypadki tzw.bilokacji (zdolność przebywania w kilku miejscach jednocześnie). Mianowicie jedna z osób walczyła w Powstaniu Warszawskim przebywając jednocześnie w Starachowicach.