10-latkowie mieli znęcać się nad kolegą na zielonej szkole. Rodzice piszą do kuratorium

braksensu2017 godzinę temu Oceniono 14 razy 10

Kuratoria nakazały w szkołach montowanie skrzynek, do których można wrzucać informacje o zaistniałych w szkole problemach, a Dyrekcja i siły psychologiczno-pedagogiczne będą je rozwiązywać. Jak widać z opisanej sytuacji powinni zając się najpierw zdarzeniami, o których wiedzą a i tak nic nie robią. W większości szkół takie zorganizowane grupy potencjalnych młodocianych przestępców kształtują się już w pierwszych klasach, ale nikt nie zwraca na to uwagi. A taka grupa typuje sobie ofiarę i nie ma takiej podłości, której dzieciakowi nie zrobią. Wyjściem jest ucieczka (zabranie dziecka z klasy lub szkoły). Skarżącym rodzicom poniewieranego ucznia wmawia się (przedstawiciele szkoły), że to wina ofiary, bo się za głośno śmieje, ma głupią fryzurę, chodzi w zielonych spodniach itp. bzdury. Moja rada: dokumentować, zapisywać daty i godziny, co zrobili, co zniszczyli, jak poniżali, gdzie dotykali a następnie złożyć doniesienie na policję o naruszeniu nietykalności cielesnej i osobistej. Policja MUSI wszcząć postępowanie i przede wszystkim pojawić się w szkole, kurator sądowy odwiedza domy agresywnych młodocianych - wszyscy trochę zaczynają patrzeć na problem. I im szybciej, to się dzieje tym lepiej. Nie ma co czekać aż prześladowany dzieciak za trzy-cztery lata powiesi się na klamce.