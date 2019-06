Superstacja rezygnuje z polityki w swoich programach. "Trwają prace nad zmianą strategii"

Kierownictwo telewizji Superstacja (należącej do Polsatu) pod koniec ubiegłego tygodnia przekazało pracownikom, że od tej pory na antenie nie będą podejmowane tematy polityczne, do stacji nie mają być również zapraszani politycy - podaje portal Press.pl.

Szczegóły i powody tej decyzji nie są na razie znane. Jak mówił w rozmowie z "Presserwisem" rzecznik Telewizji Polsat Tomasz Matwiejczuk "trwają prace nad zmianą strategii kanału".

"Taka sytuacja, Drodzy Państwo. Ja dziś w pracy tematy policyjne i ostrzeżenia przed upałami...także ten..." - skomentowała we wtorek na Twitterze reporterka Superstacji Sylwia Madejska.

Superstacja bez polityków

Superstacja powstała w 2006 r., została założona przez Ryszarda Krajewskiego, producenta teleturnieju "Familiada". W kolejnych latach udziały telewizji nabywały spółki powiązane z Zygmuntem Solorzem. W 2018 r. 100 proc. udziałów kupiła Telewizja Polsat.

"Co łączy Miley Cyrus i Władimira Putina? Nie wiesz? Superstacja! W naszej telewizji rozrywka spotyka się z poważną polityką. Nie lubimy nudzić. U nas informacje to nie tylko suche fakty, ale także pikantne szczegóły z życia gwiazd. Nie boimy się trudnych tematów i kontrowersyjnych gości. Potrafimy rozbroić ich śmiechem, a gdy trzeba przygwoździć niewygodnym pytaniem" - czytamy na stronie internetowej telewizji.

Pod koniec maja Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu niemal 40 mln zł kary na spółkę Polkomtel, operatora sieci Plus (spółka kontrolowana jest przez Zygmunta Solorza, właściciela Polsatu). Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wprowadzenia kuratora do Plus Banku, którego właścicielem także jest Solorz.