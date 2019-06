Obchody 4 czerwca w Gdańsku. Lech Wałęsa - Nie byłoby obecnego prezydenta i tego rządu, gdyby nie tamte zwycięstwa

wlodzimierz.il 22 minuty temu Oceniono 1 raz 1

"Były prezydent podkreślił, że gdyby nie tamte wydarzenia i zwycięstwa, nie byłoby dziś obecnego rządu."



Wałęsa znów podstawia nogę tam gdzie konie kują.

Gdyby nie zawalenie ZSRR przez Gorbaczowa przy próbie pierestrojki to Wałęsa do dziś by zwiedzał Syberię.