Obchody 4 czerwca w Gdańsku. Romaszewska czyta list prezydenta Dudy. Sala skanduje: "Konstytucja!"

Nie wiem dlaczego przy wspominaniu wyborów czerwcowych pomija się wspaniałego człowieka, który moim zdaniem odegrał kluczową rolę w tym, że przebiegły tak jak przebiegły. Jest to Jacek Fedorowicz. Przed wyborami komuna zgodziła się na programy wyborcze opozycji w TV. I w jeden z ostatnich dni przed pamiętną niedzielą w takim programie, po Dzienniku TV wystąpił Fedorowicz. Który nie gadał frazesów, tylko powiedział, by w niedzielę zaopatrzyć się w dobry długopis. A następnie w lokalu wyborczym po kolei i jednego za drugim skreślić wszystkich komuchów z tzw. listy krajowej. Pamiętam jak dziś, jaką burzę i pianę na pyskach mieli komuniści w gazetach i w TV, oburzeni wzywaniem przez pana Jacka do pogwałcenia porozumień okrągłostołowych z pozycji ekstremy antysocjalistycznej. A stało się później dokładnie tak, jak Fedorowicz powiedział. Niektórzy nie posłuchali go dokładnie i listę krajową skreślali na krzyż. Komisje wyborcze często interpretowały to tak, że tam gdzie kreski nie sięgały, czyli na skraj listy, kandydaci partyjni skreśleni nie zostali – co oznaczało ich wybór. Stąd w pierwszej rundzie wyborów przeszli tzw. kandydaci niedokreśleni czyli Zieliński i Kozakiewicz. Moim zdaniem wystąpienie Jacka Fedorowicza było decydujące o tym, że ludzie zagłosowali w taki sposób. Ja komuchów skreślałem grubym czarnym flamastrem, starannie, nazwisko po nazwisku – tak jak wskazał pan Jacek. Którego serdecznie pozdrawiam.