Karambol na DTŚ w Chorzowie. W kolizji zderzyło się pięć samochodów. Zablokowano drogę do Katowic

kemor234 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Gdyby skarpy były obsadzane płożącymi krzewami, to:

-były by wzmocnione i zabezpieczone przed osuwaniem

-wyglądały by ładnie i schludnie

-nie trzeba by ich ciągle kosić zakłócając ruch drogowy

No ale wicie, rozumicie, szwagier firme se założył, a łon ino kosić umi ...

K A S I O R E !!!!!