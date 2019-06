Rekonstrukcja rządu. Michał Woś został ministrem bez teki. 

czarnyminio 15 minut temu 0

Gratulacje dla Pani Witek. Ale jednak Pani siostra, jak podają media zrobiła bardziej błyskotliwą karierę. Awans z salowej do rady nadzorczej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa to jak niegdyś w USA z pucybuta do milionera. A Pani mówi,że się ciągle uczy jak prezydent Duda.Trzeba po prostu zapytać siostry.