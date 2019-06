TVP Info zrobiła sondę o ruchu LGBT na wsi. Pytano mieszkańców o "gejówki"

Czym jest "gejówka"? To miejsce spotkań osób homoseksualnych i należących do ruchu LGBT. O to, czy na polskiej wsi znajdzie się "gejówki" pytała dziennikarka TVP Info. Przy okazji musiała tłumaczyć, czym one są, bo nikt z pytanych tego nie wiedział. Sondę, zainspirowaną archiwalną audycją w Radia WAWA, wyemitowano w programie "W tyle wizji" w piątek 31 maja.

Jeden z prowadzących program, Stanisław Janecki, stwierdził, że metoda, którą zastosowała dziennikarka, przypomina metody badawcze Marcela Maussa czy Claude'a Leviego-Straussa.

Sonda TVP Info miała na celu pokazanie, jak bardzo PSL oddaliło się w ostatnim czasie od polskiej wsi, akceptując lewicowe poglądy koalicjantów podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, pomimo że partia chce uchodzić za chłopską, a więc konserwatywną.