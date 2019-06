Pomimo kolejnych kampanii i doniesień o śmierci po zażyciu dopalaczy, w Polsce dochodzi do tysięcy przypadków zatrucia nimi. W 2018 roku zmarło przez nie 65 osób. Instytucje państwowe oprócz walki z ich sprzedawcami starają się też edukować.

Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Razem Bezpieczniej skierowany jest do młodzieży. Uczestnicy mają przygotować memy internetowe i gif-y (krótkie animacje) nawiązujące do tematu "Narkotyki i dopalacze zabijają". W regulaminie konkursu - na co zwróciła uwagę satyryczna strona na Facebooku - zawarto jednak warunki zupełnie nieprzystające do formy konkursu.

Prace konkursowe, czyli memy i gif-y, trzeba wysłać nie przez internet, a... na płytach CD/DVD do siedziby ministerstwa. Ponadto animacje powinny być "w jakości min. full HD". Wreszcie praca konkursowa "nie może zawierać żadnych gotowych elementów (np. cliparty czy obrazy pobrane z internetu)" - podczas gdy sednem internetowych memów i gif-ów jest przetwarzanie "gotowych obrazków".

Już wcześniej starania różnych instytucji ws. walki dopalaczami pokazywały, że są one oderwane od rzeczywistości młodzieży. W 2015 roku w internecie kpiono ze spotów dotyczących tematu dopalaczy, które były kiepskiej jakości i śmieszyły, zamiast pokazywać problem.