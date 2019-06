Katowice. Wypadek na autostradzie A4. Na jezdni lądował śmigłowiec, jedna osoba jest ciężko ranna

Do wypadku doszło około godziny 12:30 na autostradzie A4 na wysokości Katowic Giszowca. Jak informuje "Dziennik Zachodni", kierowca autolawety nie zdążył wyhamować i wjechał w naczepę ciężarówki. Policjanci ustalają, czy zasnął za kierownicą, czy zbyt późno rozpoczął hamować.

REKLAMA

Wypadek na autostradzie A4. Zablokowano drogę w obu kierunkach

W wyniku wypadku ciężko ranny został kierowca autolawety. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec LPR, a autostrada A4 została zablokowana w obu kierunkach. Zarówno na jezni w stronę Krakowa, jak i Wrocławia tworzy się wielokilometrowy korek.

Wypadek na autostradzie A4. Droga do Krakowa i Wrocławia została zablokowana Fot. Google Maps

Kierowcy, którzy planowali jechać autostradą A4, powinni zmienić trasę i wybrać drogę alternatywną. Jadąc od Krakowa za bramkami autostradowymi w Brzęczkowicach można kierować się na trasę S1. Jadąc od Wrocławia, należy zjechać na drogę krajową nr 86 w kierunku Warszawy, a następnie przejeżdżajac przez DK94, skierować się na trasę S1.

Nie jest to szczęśliwy dzień dla kierowców jadących przez Górny Śląsk. Przypomnijmy, że przed godziną 9:00 na S1 na wysokości Mysłowic w stronę Częstochowy doszło do dwóch wypadków, w których zderzyło się w sumie sześć samochodów. Do jednego z nich doszło tuż przed zjazdem na autostradę A4.