Zofia Klepacka nie zostanie honorowym członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK. "Nic o tym nie wiemy"

W ostatnich dniach media obiegła informacja, że znana z kontrowersyjnych i homofobicznych wypowiedzi olimpijka Zofia Klepacka otrzyma tytuł honorowej członkini Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. O planach przyznania Klepackiej odznaczenia informowała między innymi Telewizja Republika. Jak podano, uroczystość nadania Klepackiej tytułu honorowego członka związku żołnierzy AK miała się odbyć w poniedziałek 3 czerwca w Centrum Szembeka. Przypominano również o możliwości wspierania Klepackiej, na którą "spadła ogromna fala krytyki, kiedy otwarcie sprzeciwiła się ideologii LGBT". O ewentualnym przyznaniu Klepackiej tytułu informowano też w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Klepacka nie dostanie odznaczenia Światowego Związku Żołnierzy AK. "Sprawa jest dla nas bardzo przykra"

Jak się okazuje, Zofia Klepacka nie otrzyma tytułu członka honorowego Światowego Związku Armii Krajowej. Rzecznik związku Tadeusz Filipkowski przyznaje w rozmowie z Gazeta.pl, że o odznaczeniu Klepackiej chciał samowolne zadecydować jeden z lokalnych oddziałów związku (Warszawa-Wschód), który wcześniej współpracował ze sportsmenką. Chęć przyznania tytułu członka honorowego przez oddział jest niezgodna ze statutem organizacji i nie ma żadnych podstaw prawnych.

My w zarządzie głównym nic nie wiemy o przyznaniu pani Klepackiej takiego tytułu. To była niezgodna ze statutem inicjatywa okręgu naszego związku Warszawa-Wschód, działanie bezprawne. Nasz statut przewiduje, że decyzja o nadaniu tytułu członka honorowego związku może zapaść wyłącznie na zjeździe delegatów. Takie zjazdy odbywają się co trzy lata, najbliższy będzie dopiero za dwa lata

Żaden okręg ani inna komórka terenowa nie może nadawać takiego tytuł, w związku z tym pani Klepacka nie może otrzymać takiego tytułu

- mówi Filipkowski, podkreślając, że dotychczas tytuł członka honorowego - jako najwyższe odznaczenie - był przyznawany osobom, które zasłużyły się dla Armii Krajowej w szczególny sposób.

- Ta sprawa jest dla nas wyjątkowo przykra, jako związek nie chcemy być w żaden sposób uwikłani w politykę, chcemy się skupiać na popularyzacji działalności Armii Krajowej i otaczaniu opieką starszych kombatantów - dodaje, przyznając, że sprawa chęci przyznania tytułu z pogwałceniem statusu zostanie poruszona na najbliższym prezydium związku.

Jak stwierdza, sytuacja musi być niezręczna także dla samej Zofii Klepackiej, a Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej jeszcze dziś wyda oświadczenie w tej sprawie. Sportsmenka zostanie w nim przeproszona, że na skutek błędnej decyzji jednego z okręgów związku została poinformowana o odznaczeniu, którego nie dostanie.

Klepacka krytycznie o LGBT+. Na prawicy ruszył ruch poparcia dla sportsmenki

Zofia Klepacka jest znana ze swojej niechęci do społeczności LGBT+. Po tym, jak prezydent Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację LGBT+ dla Warszawy, windsurferka opublikowała serię homofobicznych komentarzy na Facebooku, w podobnym tonie wypowiadała się też w mediach. W wywiadzie dla Polskiego Radia, odnosząc się do par jednopłciowych stwierdziła m.in., że "nie zgadza się na promocję wynaturzeń", a "normalny model rodziny to kobieta i mężczyzna". Po wybuchu kontrowersji została uhonorowana przez widzów Telewizji Republika.

W ostatnich dniach sprawa Klepackiej wróciła, gdy sportsmenka wdała się w sprzeczkę na ulicy z dziennikarką Kingą Rusin, która przed lokalem wyborczym krzyknęła do niej "wstyd". Klepacka nagrała sprzeczkę i udostępniła w mediach społecznościowych. - Ta osoba z drugiego końca ulicy krzyczała "wstyd" do olimpijki, medalistki igrzysk olimpijskich. Co ta pani osiągnęła w życiu? Pani Kinga Rusin. Kim ona jest? - mówiła Klepacka na nagraniu. Za dziennikarką TVN wstawiły się inne znane osoby sprzeciwiające się homofobii w sporcie i w dyskusji publicznej, w tym m.in. aktor Borys Szyc, który został później za to skrytykowany w głównym wydaniu "Wiadomości TVP" i Edyta Górniak. Na prawicy ruszyła z kolei akcja poparcia dla Klepackiej pod hasłem #NasReprezentujesz.

Czytaj też: Sportowcy przeciw homofobii. Wśród nich Małysz, Majdan i Ogar-Hill. Żeglarka spotkała się z Klepacką

Kinga Rusin: "Mówcie: SKANDAL, mówcie: WSTYD!"

Rusin, gdy dotarły do niej informacje o tym, że Klepacka ma zostać członkiem honorowym Związku Żołnierzy AK, opublikowała post ze zdjęciem swojego dziadka, który "poniósł bohaterską śmierć w walce z ludźmi, którzy eksterminowali Żydów, przeprowadzali eksperymenty na homoseksualistach w obozach koncentracyjnych, niszczyli tych, którzy wg nich z urodzenia byli gorsi lub po prostu inni".

"Wskazywanie całych grup ludzi jako gorszych i niegodnych to fundament ideologii faszystowskiej. Odbieranie całym grupom ludzi godności to wstęp do totalitarnych praktyk" - napisała dziennikarka. Zachęciła też, by protestować, kiedy dzieje się zło. "Mówcie: SKANDAL, mówcie: WSTYD! Jeśli ktoś powie: 'Żydzi do gazu', 'homoseksualiści są wynaturzeni', 'myślą inaczej więc są zdrajcami narodu', powiedzcie głośno STOP, bo nie chcemy skończyć w faszystowskiej Polsce" - napisała.