Tragedia w Jędrzejewie. 30-latek utonął, a jego 7-letni syn jest w ciężkim stanie

boo-boo godzinę temu Oceniono 11 razy 9

Dlaczego w tym porypanym kraju nie ma w szkole obowiązkowych lekcji nauki pływania ? I dlaczego nie tłucze się dzieciom do głowy od małego, że jak jest jakiś zakaz to nie bez powodu ? I potem są takie efekty. Latem utonięcia i zimą też- po załamaniu się lodu. No ale sponsorujcie dalej lekcje guseł.