Fala upałów nad Polską. IMGW ostrzega przed wysoką temperaturą. Miejscami nawet 31 stopni

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed upałem obowiązują dziś w województwie lubuskim oraz w zachodniej części województwa wielkopolskiego (powiaty: złotowski, polski, chodzieski, obornicki, poznański, śremski, gostyński, rawicki, leszczyński, kościański, wolsztyński, grodziski, nowotomyski, szamotulski, międzychodzki i czarnkowsko-trzcianecki). Zdaniem meteorologów temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie tam od 29 do 31 stopni Celsjusza.

Słońce i letnia aura zachęcają do tego, aby poszukać ochłody w morzu, jeziorze lub rzece. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj w Polsce utopiło się sześć osób. RCB apeluje o ostrożność podczas zażywania kąpieli i przypomina zasady bezpieczeństwa nad wodą.

Upały nad Polską. Najcieplej na Ziemi Lubuskiej, najchłodniej na Podlasiu i w górach

W pozostałych województwach również będzie dziś ciepło. Temperatura maksymalna na Pomorzu będzie wahać się od 30 do 27 stopni, na Dolnym Śląsku - od 30 do 28, z kolei w Małopolsce i na Podkarpaciu od 27 do 25 stopni. Najchłodniej będzie dziś w Suwałkach (24 stopnie) oraz w miejscowościach podgóskich, takich jak Zakopane (tam 22 stopnie). Opadów deszczu możemy się dziś spodziewać jedynie w okolicach Zakopanego, Przemyśla i Rzeszowa.

Ostrzeżenia IMGW. Jutro upały, ale także burze i gradobicia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia na wtorek 4 czerwca. Tego dnia upalnie będzie w województwach lubuskim i dolnośląskim, z kolei przez województwa podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie i lubuskie mogą przetoczyć się jutro gwałtowne burze z gradem.