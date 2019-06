Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Nie żyje 18-latka i 50-letni pasażer osobówki

siwywaldi godzinę temu Oceniono 14 razy 6

Jak nic wina szynobusu, który prawdopodobnie gdyby jechał zgodnie z rozkładem, miał przejechać kwadrans wcześniej.



A na poważnie to CO trzeba robić, żeby nie widzieć czerwonego światła i gongu sygnalizującego pociąg? I nawet jeżeli się ten sygnał lekceważy, to logika nakazuje by w takiej sytuacji przed wjazdem na tory, parę razy spojrzeć w lewo i prawo