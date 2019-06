Warszawa: Mężczyzna wspiął się na hotel Marriott. Prawdopodobnie bez zabezpieczeń

bladortograficzny11 14 minut temu Oceniono 3 razy 1

" Jeżeli wiejski Jasiu nie chodził na zabawy i dyskoteki to wtedy na wsi o takim mówili : "ten to chyba pójdzie na księdza bo on jakiś taki inny" .

Obecnie w czasach tolerancji i marszów równości taki Jasiu może spakować walizkę i wyjechać do Krakowa , Gdańska , Berlina czy Wiednia i nie musi iść na księdza czy zakonnika . Podobnie jest z lesbijkami/zakonnicami .

Dlatego biskupi tak plwają na te marsze równości i ruch LGBT gdyż są przyczyną pustek w seminariach duchownych i nowicjatach zakonnych . No i ta wg biskupów niedobra Unia z otwartymi granicami gdzie obecnie taki homo-chłopaczek ze wsi wsiada w samolot/autokar i jest w daleko od swojej wsi/miasteczka i nikt już jemu nie smęci "mógłbyś sobie jakąś dziewczynę poszukać" albo "a może pójdziesz na księdza albo zakonnika"