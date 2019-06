Gdańsk: 45-letnia kobieta oblana na ulicy żrącą substancją. Trwają poszukiwania sprawcy

- Ok. godz. 9 dostaliśmy zgłoszenie od mężczyzny, który powiedział, że przy ulicy Matuszewskiego kobieta została oblana żrącą substancją. Poprosiła go o pomoc. Kobiecie została udzielona pomoc medyczna, z poparzeniami została przewieziona do szpitala - mówi w rozmowie z Gazeta.pl asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Na miejscu pojawili się policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, technik kryminalistyki i policjant z sekcji chemików Komendy Wojewódzkiej Policji. - Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, odzież oraz substancję. Ustalamy świadków zdarzenia, będziemy analizować zapis z kamer monitoringu - dodaje asp. Karina Kamińska.

Gdańsk. 45-latka oblana żrącą substancją

Ze wstępnych ustaleń wynika, że żrąca substancja to najprawdopodobniej kwas solny. Śledczy nie ujawniają, czy napastnik znał swoją ofiarę i czy w związku z tym mógł mieć konkretny motyw.

- Na tę chwilę nie mogę udzielić więcej informacji ze względu na dobro postępowania - mówi asp. Karina Kamińska.

Funkcjonariusze apelują do ewentualnych świadków o zgłoszenie się na policję. - Prosimy o to osoby, które widziały zdarzenie lub zauważyły nietypową sytuację w tym rejonie. Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może być dla nas bardzo istotna - podkreśla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.