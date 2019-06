40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Spotkania przyciągnęły 10 mln Polaków

motyw4 godzinę temu Oceniono 28 razy 18

Pan Wojtyła był twardogłowym, zapatrzonym w siebie narcyzem o ciasnych horyzontach. Nic go tak nie przerażało jak wizja laicyzującego się świata - żeby temu zapobiec gotów był dogadać się nawet z muzułmanami i Żydami i zrobić cyrk z "modlitwą" w meczecie czy przy Ścianie Płaczu ku uciesze gawiedzi i udawać, że to niby taki ekumenizm itd.- choć tak na prawdę był to po prostu zwykły miękki marketing obliczony na konkretną reakcję tłumu, który piał z zachwytu jakiego to wspaniałego mają papieża. Kardynałowie wybrali go tylko po to, żeby zablokował reformy posoborowe, bo wiedzieli, że jego konserwatyzm jest wręcz obsesyjny i zrobi wszystko żeby zahamować zapędy reformatorskie w kk. Jedyne co tak na prawdę zrobił dla Polski to wmanewrował ją w upadlający konkordat - nie ma chyba drugiego takiego państwa na świecie, które byłoby w takim stopniu jak Polska podporządkowane Watykanowi, i które z frajerska radością byłoby z tego jeszcze dumne. Te wszystkie "pielgrzymki" też były w Watykanie na rękę - po pierwsze - stare przysłowie mówi, że gdy kota nie ma to myszy harcują, po drugie - tu znów się kłania miękki marketing i niby otwarcie na ludzi. Nie ma też możliwości, żeby nie wiedział co się w Watykanie i w ogóle w kk dzieje - i tu znów wolał wyjeżdżać na te swoje "pielgrzymki" niż rozwiązywać kłopotliwe sprawy. Jeśli jego wyznawcy twierdzą, że nic nie wiedział oznacza to, że traktują go jak wyjątkowego debila. W PL pomachał ręką z okna a naród piał z zachwytu, przypisywał mu nieprawdziwe zasługi i czcił bardziej niż boga - a to było właśnie to, czego ten rozmiłowany w sobie mitoman potrzebował - uwielbienia i zachwytów. Nigdy nie sprzeciwił się budowaniu mu pomników i nazywania obiektów jego imieniem - łechtało to po prostu jego próżność i rozdęte do granic możliwości ego. Ba! niektóre nawet sam kropił wodą święconą! Nawet nie potrafił umrzeć z godnością tylko zrobił z tego procesu żenujące show, transmitowane w telewizjach na całym świecie. I to gadanie o jego "naukach" - tak na prawdę głębia tych "myśli" jest równie oryginalna jak wypociny egzaltowanego gimnazjalisty - ich płycizna i trywialność jest po prostu żenująca i wręcz poraża swoją miałkością... Ale dla Polaków ten watykański urzędnik był najwybitniejszym człowiekiem świata - tylko dlatego, że był Polakiem. Kiedy na początku XXI w. przeprowadzano na całym świecie ankiety na temat najważniejszego wydarzenia XX wieku - a przypomnijmy, że odbyły się 2 wojny światowe, zagłady narodów, człowiek stanął na księżycu, dokonała się rewolucja seksualna, kobiety otrzymały prawa wyborcze, z powodzeniem przeszczepiano organy - wiele by zresztą wymieniać - Polacy uznali za najważniejsze wydarzenia na świecie i w kraju cyt. "wybór Polaka na papieża" - i to właściwie wszystko co należy wiedzieć o tym zaściankowym "narodzie".