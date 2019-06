Pożar jednego z najstarszych kościołów w Gdańsku. Ogień pojawił się na dachu świątyni

Tuż po godzinie 6 rano straż pożarna dostała informację o tym, że płonie dach świątyni. Rzecznik państwowej straży, Paweł Frątczak powiedział, że pożar gasiło 28 jednostek straży pożarnej, wykorzystano 5 drabin i podnośników. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Na razie przyczyny pożaru są nieznane.

Po około dwóch godzinach pożar udało się ugasić. Spaleniu uległa konstrukcja dachowa o łącznej powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Trwają prace rozbiórkowe oraz szczegółowe przeglądanie tej części dachu.

Marian Hinca, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dodał, że żadne z dzieł sztuki, znajdujących się we wnętrzu kościoła, nie uległo zniszczeniu. Zostały one przeniesione do nawy głównej. Także ołtarz główny został zabezpieczony przez strażaków.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podziękowała strażakom za szybą i skuteczną interwencję.