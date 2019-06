Setki lekarzy i pacjentów w manifestacji w Warszawie. Alarmują: Średnia życia w Polsce spada

almagus godzinę temu Oceniono 11 razy 5

Wydawać na zdrowie nie ma potrzeby, w szpitalu ksiądz daje pogrzeby!



Jezus to był komunista, „oczywistość oczywista”!



Dzisiaj w sklepie za Bóg zapłać.

Jutro wybór woli bożej.

Można by pieniędzmi napchać.

Ale z nimi coraz gorzej.



Po wyborach się zobaczy.

Czy każdemu według potrzeb?

Bez pieniędzy dług nie znaczy.

Złoto złotem, złoty pogrzeb.



Sklepy są pozamykane.

Cały tydzień są niedziele.

Po co prawo takie dane?

Sprawiedliwości niewiele!



Mamy was w opiece bożej.

I modlitwa cuda czyni.

Przekaz lepiej, chociaż gorzej.

I codziennie do świątyni.



Bo wieś wraca do korzeni.

"Zmienia tak oblicze Ziemi, tej ziemi"!



Złoty Stok i Złotoryję.

Frankenstein może ożywić.

Diament, złoto, tam poryję.

„Dobra zmiana” na krzyż przybić.



2019-06-01 almagus



Kto w złodziejstwie wykształcony, pełny dostęp do mamony!

A kto matoł jest PiSowski, to dla Unii pełen troski!

