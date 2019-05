Zwłoki noworodka w rzece Krztynia na Śląsku. 17-letnia matka przyznała się do zabójstwa

1 maja po godzinie 14 mieszkaniec Grabca na Śląsku odnalazł w rzece Krztynia ciało noworodka płci żeńskiej. Dziewczynka była naga, na szyi miała różową tasiemkę. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji ustalili tożsamość matki, którą okazała się być 17-letnia Dorota D. z Grabca.



Biegli ustalili, że ciało dziewczynki było w wodzie od kilku do kilkudziesięciu godzin. Mimo sekcji zwłok nie udało się ustalić przyczyny śmierci dziecka. Zostanie ona ustalona dopiero w drodze badań histopatologicznych.



Jak informuje "Dziennik Zachodni", w ostatnich dniach w miejscu odnalezienia ciała dziecka przeprowadzono eksperyment procesowy. - Dowody, które udało nam się dotychczas zgromadzić w tej sprawie, pozwoliły na przedstawienie matce dziecka Dorocie D. zarzutu zabójstwa - powiedział w rozmowie z dziennikiem Dariusz Bereza z Prokuratury Rejonowej w Myszkowie. Dodał, że 17-latka przyznała się do winy i trafiła do aresztu na trzy miesiące.

