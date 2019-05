Pol'and'Rock bez wsparcia Przewozów Regionalnych. Nie będzie dodatkowych pociągów dla uczestników

Jerzy Owsiak opublikował na Facebooku oświadczenie dotyczące odmowy udostępnienia dodatkowych pociągów przez spółkę Przewozy Regionalne z okazji festiwalu Pol'and'Rock, wcześniej pod nazwą Przystanek Woodstock, który od 25 lat odbywa się w Kostrzynie nad Odrą.

Pol'and'Rock bez dodatkowych pociągów. Pierwszy raz od 25 lat

Organizatorzy festiwalu zwrócili się do spółki w połowie kwietnia, odpowiedź otrzymali dopiero teraz.

- Decyzja krajowego przewoźnika jest dla nas kompletnie niezrozumiała - mówi Jerzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP w opublikowanym oświadczeniu. - Spółka odmówiła wykonania usługi, co w naszym przekonaniu jest rażącym złamaniem prawa młodych Polaków do bezpiecznego przyjazdu i wyjazdu pociągami na tak duże i ważne dla wielu z nich wydarzenie. To także jest jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa Festiwalu. Przez tyle lat nasza współpraca była doskonała i nagle w tym roku przychodzi zmiana decyzji. Tłumaczenie jest wg mnie nieakceptowalne i niezgodne z prawdą - czytamy.

80 tys. osób w zeszłym roku skorzystało z tej usługi (...) Jeżeli policzymy sobie, że przeciętny bilet kosztuje ok. 100 zł w dwie strony, to między 7 a 8 mln zł w powietrzu zawisło i przyszło do waszej firmy. W tym roku stwierdziliście, że nie będziecie tej usługi wykonywali. Będziemy jeszcze do was pisać w tej sprawie, bo uważamy, że nie macie do tego prawa, bo to wasz obowiązek

- powiedział Jerzy Owsiak w opublikowanym filmie. Zaapelował do uczestników festiwalu, aby sobie wzajemnie pomagali, jeśli ktoś tylko będzie miał wolne miejsca np. w samochodzie.

Przewozy Regionalne tłumaczą decyzję ws. Pol'and'Rock

Przewozy Regionalne w przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu tłumaczą, z czego wynika decyzja spółki.



- Realizacja dodatkowej oferty komercyjnych połączeń kolejowych musicREGIO na Pol’And’Rock Festiwal w 2018 roku przyniosła Spółce Przewozy Regionalne przychody na poziomie niecałych 2 mln zł, co po uwzględnieniu kosztów napraw taboru dedykowanego do tych połączeń, koniecznych z uwagi na poważne usterki i dewastację pojazdów, zamknęło się stratą rzędu 1 mln zł. Z uwagi na dobro Spółki nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla uruchamiania połączeń dedykowanych tej imprezie - czytamy w oświadczeniu przewoźnika.



Jak informuje rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych Dominik Lebda, spółka rozważa różne rozwiązania.

Mając na uwadze dobro pasażerów rozważamy różne możliwości wzmocnienia naszej oferty przewozowej w relacjach Kostrzyn - Szczecin, Wrocław, Poznań, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski.Takie rozwiązanie ułatwi uczestnikom imprezy dotarcie do dużych ośrodków miejskich, skąd będą mogli udać się w dalszą podróż. O ostatecznym kształcie oferty połączeń dodatkowych, także w zakresie taryfy, będziemy informować na bieżąco

- czytamy.