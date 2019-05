Pijany mieszkaniec Łodzi przewoził w samochodzie dwuletniego syna. Spowodował kolizję

Do zdarzenia doszło 30 maja o godz. 20.40 w m. Wielgie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem marki KIA, 28-letni mieszkaniec Łodzi, najprawdopodobniej stracił panowanie nad kierownicą i następnie wjechał do przydrożnego rowu. Po badaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna jest pijany, miał w organizmie ponad 1,5 promila. Dziecko, które przewoził, z obrażeniami ciała zostało przewiezione do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Mężczyzna został zatrzymany. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości w myśl obowiązujących przepisów grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, a także utrata uprawnień do kierowania. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, nad którym sprawca zobowiązany był sprawować opiekę grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci apelują o czujność do innych użytkowników dróg oraz przypominają, że jeśli mamy wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości, zawsze możemy poddać się badaniu na własną prośbę w najbliższej jednostce policji.