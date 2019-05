Były milicjant stracił emeryturę przez ustawę PiS. Morawiecki przyznał mu rentę

polakadam 22 minuty temu Oceniono 11 razy 7

Od początku było wiadomo że ta ustawa dezubekizacyjna to prawny gniot. Nie chodziło o sprawiedliwość tylko o pokazanie prawackiemu betonowi krucjaty ideologicznej. Nie można całej grupy społecznej wrzucać do jednego wora i nazywać ich zdrajcami. To metody hitlera. Jeśli są uzasadnione przypadki łamania prawa przez funkcjonariuszy komuny to należy je rozpatrywać indywidualnie a nie stosować odpowiedzialność zbiorową. W każdym demokratycznym Państwie trybunał konstytucyjny by uniewaznił takie przepisy. Ale my mamy TK który kaczkę zaprasza na obiadki niedzielne.