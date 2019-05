polakadam godzinę temu Oceniono 32 razy 26

Jakże dziwnie wrażliwa jest pewna czesc polskiego społeczeństwa na każdy przejaw zamanifestowania i obnazenia podłych praktyk które do tej pory były i tak tajemnica Poliszynela.Szkoda że nie są wrażliwi i nie potępiają tak zawzięcie zła które praktykował i ukrywał kościół katolicki do tej pory.Kazda forma potępienia tej zbrodni jest właściwa.A ci co zawzięcie bronią tej bandy, mimo że nie mają juz nic na swoją obronę,mają taki sam udział w ich występkach.Jesli koszulka z wymownym nadrukiem tak wielu gorszy mimo że nie muszą jej kupować ani nosić, to ja proponuję ten nadruk na każdej sutannie..