Sześcioraczki z Krakowa dostały od Mateusza Morawieckiego samochód. Premier przekazał rodzicom kluczyki

>>>Auto, które przekazał rodzicom sześcioraczków premier Morawiecki to dziewięcioosobowy Volkswagen Transporter, który został finansowany ze środków Fundacji PKO BP i Fundacji PFR.<<<



Miło mi że jako obywatel RP i klient PKO BP współfinansowałem prezent dla tych ludzi. Mam pytanie - co tam robił pan Matołusz? Jest prezesem PKO BP czy Fundacji PFR? I dlaczego Gazeta wbrew prawdzie pisze, że to on podarował. Pan Matołusz by podarował jakby go kupił z swojego majątku idącego w miliony złotych - stać by go było. On wolał jednak dawać z MOJEGO - mam pretensje nie o to że podarowano (bo słusznie) ale że oszust podpina się pod moje pieniądze a Gazeta jego kolejne kłamstwo przyklepuje.