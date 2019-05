Pogoda. Nadciągają "afrykańskie" upały. W przyszłym tygodniu będzie nawet 30 stopni

W nadchodzącym tygodniu z pogody zadowolone będą osoby, które tęsknią za latem i wakacyjnymi temperaturami. Od soboty w Polsce przewidywane jest ocieplenie, które utrzyma aż do następnego weekendu.

Pogoda. Synoptycy zapowiadają bardzo ciepły pierwszy weekend czerwca

W weekend na pogodę w Polsce wpływ będzie miał ośrodek wyżowy Pia, który przesunie się nad Polskę z Niemiec. Dodatkowo na pogodę w naszym kraju oddziaływać będą ciepłe masy powietrza z okolic Francji oraz drugi, upalny front znad Bałkanów. W sobotę najniższa temperatura zapowiadana jest dla południowo-wschodnich województw: tam będzie około 22 stopni. W pozostałych regionach termometry pokażą od 24 do 26 stopni.

W niedzielę prognozowana jest jeszcze wyższa temperatura: na wschodzie będzie około 23 stopni, a na północnym zachodzie kraju 27 stopni. W weekend niewielkie opady deszczu przewidywane są dla południowej Polski, zwłaszcza w województwach lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Kolejny tydzień z upałami - w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nawet 32 stopnie

Jeszcze cieplej będzie jednak w nadchodzącym tygodniu. Od poniedziałku, nie wliczając w to wtorku i niedzieli, niebo będzie prawie bezchmurne: podczas tych dwóch dni synoptycy zapowiadają silne burze w całym kraju. W pozostałych dniach w całej Polsce będzie bardzo słonecznie i ciepło. W poniedziałek i we wtorek najniższa temperatura w ciągu dnia wyniesie 24 stopnie. Najcieplej będzie tradycyjnie na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą aż 29 stopni.

Najwyższe wartości temperatura osiągnie najprawdopodobniej w środę. W województwie łódzkim prognozowane jest 32 stopnie. W pozostałych regionach temperatura maksymalna nie będzie niższa niż 25 stopni. W czwartek synoptycy zapowiadają deszcz i temperatury od 22 do 27 stopni. Kolejny ciepły dzień zapowiada się w sobotę i jedynie mieszkańcy Pomorza będą mogli cieszyć się temperaturą do 24 stopni. W pozostałych regionach pierwszy dzień weekendu zapowiada się z temperaturą do 29 stopni. Podane wartości określone są dla temperatury mierzonej w cieniu, oznacza to, że w słońcu odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa.