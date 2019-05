Myśliwi chcą znieść zakaz udziału dzieci w polowaniach. "Nie uczymy zabijania dla przyjemności"

brutalnaprawda 7 minut temu Oceniono 2 razy 0

Gdyby nie "szyszka" i jemu podobni, pewnie więcej osób by was poparło ...gdyby nie wpadki "pseudomyśliwych" czyt. dorobkiewiczów, których przyjęliście w ostatniej dekadzie/dwóch, bez względu na fakt czy są "zamiłowani i rzetelni" , patrząc tylko na ilość zasobów finansowych które wniosą do koła - więcej osób by was poparło ...gdybyście ruszyli doopy i częściej walczyli o "propagowanie łowiectwa" (tego prawdziwego, z zamiłowania i gospodarskiego podejścia, więcej osób by was poparło... gdybyście .... ech PZŁ- ciężka teraz droga do przywrócenia tradycyjnych wartości.... i zaufania społecznego